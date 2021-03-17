«Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в указе.
Брусило был назначен на должность замглавы департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.
Ранее сообщалось, что Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству.
До этого президент сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.