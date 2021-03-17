Президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главе своего Офиса Андрею Ермаку, которым стал заведующий отделом главного департамента государственного протокола и церемониала Игорь Брусило. Соответствующий указ 17 марта опубликован на сайте президента

Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе Зеленского отставку Кабмина © politeka.net говорится в указе.

Брусило был назначен на должность замглавы департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.

Ранее сообщалось, что Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству.

До этого президент сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.