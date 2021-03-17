Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой намерен принять участие в праймериз партии «Единая Россия», сообщает Telegram-канал Украина.ру 17 марта

Как уточняется, голосование будет проходить с 24 по 30 мая.

«Политики планируют использовать мощности портала "Госуслуги", увеличив таким образом число участников события. Пётр Толстой полагает, что такая система позволит "обеспечить законность и прозрачность голосования"», — говорится в сообщении.

Четыре сигнала. Госдума выступила против украинизации © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Институт предварительных выборов — это реальный шанс для многих стать участниками политического процесса не только в качестве избирателей», — цитирует ТГ-канал слова Толстого.

Отмечается, что состоять в партии для участия в праймериз необязательно.

Толстой стал депутатом Госдумы в 2016 году, успешно пройдя через «сито» праймериз с результатом 75,8% голосов.