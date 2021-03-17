Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Владимира Зеленского от того, чтобы назначить Юлию Тимошенко премьер-министром

Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

Олег Царев: Скоро могут запретить ОПЗЖ и Партию Шария © Скриншот из видео Украина.ру

«Что [Петр] Порошенко, что Тимошенко — зубры украинской политики. И при том, и при другом премьере Зеленский превратится в некое подобие [Виктора] Ющенко — очень слабый президент при сильном премьере просто потеряется. Именно это сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко», — сказал экс-депутат.

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