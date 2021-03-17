Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
По мнению Царева, такой вариант вполне реален, тем более что Тимошенко уже активно предлагает Зеленскому свою кандидатуру в качестве премьера.
«Что [Петр] Порошенко, что Тимошенко — зубры украинской политики. И при том, и при другом премьере Зеленский превратится в некое подобие [Виктора] Ющенко — очень слабый президент при сильном премьере просто потеряется. Именно это сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко», — сказал экс-депутат.
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