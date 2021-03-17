Чуть больше 130 койко-мест осталось в больницах Житомира для госпитализации больных коронавирусом, которые закончатся через неделю в случае продолжения роста статистики больных. Об этом 17 марта сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета, которое транслировалось в YouTube

«Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице — 205. Госпитализаций за сутки — 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве», — заявила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

По словам мэра Сергея Сухомлина, «фактически на неделю (будет достаточно койко-мест. — Ред.), если не изменится ситуация».

Также, по словам Мисюровой, среди госпитализированных преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания. Выросло количество обращений к семейным врачам. В Ивано-Франковске не знают, куда девать больных COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю стаитистика больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. За сутки 16 марта в Житомире зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса. Но, по словам Мисюровой, власти ожидают увеличения этих показателей.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.