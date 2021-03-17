«В связи с досрочным прекращением полномочий Харьковского мэра Кернеса Г. А. <…>  назначить внеочередные выборы городского головы Харькова», — говорится в проекте постановления ВР, опубликованном Качурой.

Данный документ должен быть вынесен на голосование в Раду и в случае одобрения депутатами подписан председателем украинского парламента.

Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди»
Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди»
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Харьковский горизбирком 7 ноября признал Геннадия Кернеса мэром Харькова по итогам местных выборов 25 октября.

Сердце градоначальника остановилось в ночь на 17 декабря в больничной палате немецкой клиники «Шаритэ».

Состояние Кернеса резко ухудшилось после информации в СМИ о том, что его готовят для транспортировки в Харьков.

Эксперты отмечали, что сильный пророссийский политик на востоке страны не нужен был никому, а Офис президента был заинтересован в техническом кандидате.    