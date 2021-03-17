«В связи с досрочным прекращением полномочий Харьковского мэра Кернеса Г. А. <…> назначить внеочередные выборы городского головы Харькова», — говорится в проекте постановления ВР, опубликованном Качурой.
Данный документ должен быть вынесен на голосование в Раду и в случае одобрения депутатами подписан председателем украинского парламента.
Харьковский горизбирком 7 ноября признал Геннадия Кернеса мэром Харькова по итогам местных выборов 25 октября.
Сердце градоначальника остановилось в ночь на 17 декабря в больничной палате немецкой клиники «Шаритэ».
Состояние Кернеса резко ухудшилось после информации в СМИ о том, что его готовят для транспортировки в Харьков.
Эксперты отмечали, что сильный пророссийский политик на востоке страны не нужен был никому, а Офис президента был заинтересован в техническом кандидате.