Подкомитет Верховной Рады по вопросам выборов поддержал назначение внеочередных выборов мэра Харькова на осень 2021 года, сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура 16 марта в своем telegram-канале

«В связи с досрочным прекращением полномочий Харьковского мэра Кернеса Г. А. <…> назначить внеочередные выборы городского головы Харькова», — говорится в проекте постановления ВР, опубликованном Качурой.

Данный документ должен быть вынесен на голосование в Раду и в случае одобрения депутатами подписан председателем украинского парламента.

Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса мэром Харькова по итогам местных выборов 25 октября.

Сердце градоначальника остановилось в ночь на 17 декабря в больничной палате немецкой клиники «Шаритэ».

Состояние Кернеса резко ухудшилось после информации в СМИ о том, что его готовят для транспортировки в Харьков.

Эксперты отмечали, что сильный пророссийский политик на востоке страны не нужен был никому, а Офис президента был заинтересован в техническом кандидате.