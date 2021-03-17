Первая леди Украины Елена Зеленская пластикой лица не увлекается, но все же прибегает к некоторым процедурам для сохранения молодости. Об этом рассказал пластический хирург Сергей Дербак. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кyiv Live 16 марта

По словам специалиста, у 43-летней Зеленской здоровое и ухоженное лицо. Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тяжелой» пластикой супруга президента не увлекается, но все же делает «уколы красоты»: ботулинотерапию (ботокс), плазмолифтинг (введение под кожу собственной крови, обогащенной тромбоцитами) и мезотерапию (внутрикожное введение коктейлей из препаратов).

Эксперт отметил, что именно поэтому, по его убеждению, кожа Зеленской выглядит настолько безупречно.

Ранее Зеленская выступила на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», где открыла сессию «Мода. Что Украина дает и может дать миру» в костюме оверсайз от местного бренда A.M.G. Первая леди в очередной раз получила шквал негативных комментариев, связанных с ее стилем одежды. Украинцы критикуют ее за костюмы оверсайз, называя их мешками и балахонами, однако Зеленская продолжает из раза в раз их надевать, несмотря на настоятельные предложения сменить стилиста.