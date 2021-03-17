Пока нет подтверждения относительно связи между вакцинацией AstraZeneca и тромбозом. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал в эфире канала «Украина 24» 16 марта

«На сегодня ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения относительно связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые, в частности, проводит и европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет», — заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, в общей сложности на 17 млн вакцинированных в мире было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тыс. населения. Он заметил, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз независимо от вакцинации. Захарова высмеяла украинского министра, обвинившего РФ в проблемах с AstraZeneca © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Степанов добавил, что выводы можно будет делать после проведения соответствующих медицинских исследований.

Глава Минздрава также заявил, что на Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

Ранее 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. В частности, по данным немецких ученых, рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией британско-шведским препаратом.

На Украине в конце февраля стартовала вакцинация препаратом Covishield, аналогом AstraZeneca, который производится в Индии.