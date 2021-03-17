Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал ремонт аварийного Варваровского моста в Николаеве в числе приоритетных проектов. Об этом он рассказал в эфире программы «Разговор с министром», который был обнародован 16 марта в YouTube

Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк В числе приоритетных министр назвал Кременчугский мост, Дарницкий мост в Киеве и мост в Николаеве. «По николаевскому мосту планируем начинать двигаться вперед. Это такой наиболее проблемный мост», — сказал Криклий. Ранее сообщалось, что Варваровский мост в Николаеве могут закрыть полностью из-за аварийности. На его ремонт нужно от 360 млн до 1,2 млрд грн (от 840 миллионов до 5 миллиардов рублей).