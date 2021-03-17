По его словам, существует Национальная программа реконструкции и строительства мостов, которая подразумевает восстановление 1300 мостов в Украине.
В числе приоритетных министр назвал Кременчугский мост, Дарницкий мост в Киеве и мост в Николаеве.
«По николаевскому мосту планируем начинать двигаться вперед. Это такой наиболее проблемный мост», — сказал Криклий.
Ранее сообщалось, что Варваровский мост в Николаеве могут закрыть полностью из-за аварийности.
На его ремонт нужно от 360 млн до 1,2 млрд грн (от 840 миллионов до 5 миллиардов рублей).