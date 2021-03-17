Судно-трубоукладчик «Академик Черский» по плану должно присоединиться к строительству «Северного потока – 2» в Дании в конце марта и продолжить работы до конца сентября, сообщает РИА Новости 17 марта со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA)

DEA ранее сообщало, что «Академик Черский» в марте должен приступить к прокладке первой ветки «Северного потока – 2». «Фортуна» сейчас строит вторую ветку газопровода.

«Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года», — сообщил регулятор, отвечая на вопрос о графике строительства первой ветки.

4 марта оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что после завершения ходовых и предэксплуатационных испытаний в районе Калининграда судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает судно «Фортуна».

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.