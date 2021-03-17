В Хмельницком пациенту больницы из-за неверного диагноза удалили здоровый глаз, и лишь спустя два года провели операцию по удалению опухоли. Об этом рассказали в сюжете ТСН 16 марта

Два года назад врачи в одной из больниц Хмельницкого удалили пациенту глаз, поставив диагноз «язва роговицы». Однако выяснилось, что проблема была в опухоли, которая росла около 15 лет. Необычный друг навещает одинокого харьковчанина в больнице © CC0, Pixabay

При этом, по словам медиков, все симптомы указывали именно на опухоль, и неясно, почему пациента не отправили на МРТ. И лишь теперь пациенту диагностировали опухоль и готовы ее удалить.

В сюжете отметили, что в среднем примерно 4 из 10 пациентов, которые обращаются в Институт нейрохирургии, ранее поставили неправильный диагноз. Подчеркивается, что лучше посетить несколько специалистов, чтобы подстраховаться от врачебной ошибки.