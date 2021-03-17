Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал, как можно обмануть сенсорную кнопку для голосования в Верховной Раде Украины. Он поделился этим с журналистами, передает Depo.ua 17 марта

Депутаты Рады не смогли обхитрить сенсорную кнопку © Ян Доброносов/Facebook рассказал Качура.

На уточняющий вопрос, можно ли таким образом кнопкодавить в Раде, депутат подчеркнул, что сам этого никогда не делал, но обмануть сенсорную кнопку таким образом действительно можно.

Ранее в Верховной Раде запустили тестирование сенсорной кнопки для борьбы с кнопкодавством. С новой пленарной недели ее планируется использовать во время голосования. Отличие от старой системы заключается в том, что теперь для голосования депутатам необходимо будет использовать обе руки. Как только начинается голосование, депутат должен приложить пальцы к сенсорам по обе стороны монитора. При этом до завершения голосования отпускать сенсорные кнопки нельзя.

Парламентарии даже провели испытания нововведения. Депутат от «Голоса» Ярослав Железняк подкладывал под сенсор свое удостоверение нардепа, футляр с наушниками и смартфон. Однако система реагировала только на прикосновение руки.