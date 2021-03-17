Украинские чиновники представили общественности «Киевский пирог» — вероятно, замену «Киевскому» торту, который несет на себе «печать тяжелого наследия коммунистического режима». Такое мнение выразил автор издания Украина.ру Андрей Манчук

Блюдо с десятком имен: какую любимую еду готовят украинцы из картошки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Возможно, все дело в том, что "Киевский" торт несет на себе печать тяжелого наследия коммунистического режима, ведь он был изобретен в 1956 году на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса и является одним из классических примеров достижений советской кулинарии. Известно, что такой торт преподнесли генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу по случаю его семидесятилетнего юбилея, что явно теперь указывает на его идеологическую и политическую неблагонадежность», — отметил автор.

При этом, добавил Манчук, советская фабрика давно приватизирована главным украинским декоммунизатором Петром Порошенко.

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