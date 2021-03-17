Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил о создании Центра противодействия дезинформации как своего рабочего органа. Данные сведения предоставлены 17 марта в комментарии «Украинским новостям»

Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики также сообщило, что занимается созданием Центра противодействия дезинформации, разрабатывая штатное расписание. Расходы будут зафиксированы на уровне 7,5 млн гривен (около 15 млн рублей). На Украине представили Центр противодействия дезинформации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании принял решение о создании в соответствии со ст. 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" Центра противодействия дезинформации как рабочего органа СНБО Украины», — говорится в ответе СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время в стране начнет работать Центр противодействия дезинформации. Лидер выразил надежду, что в будущем центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.