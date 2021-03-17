Почти 30 тысяч пациентов, которые обслуживаются харьковской поликлиникой № 19, могут перевести в амбулатории. Об этом сообщили в мэрии, передает 17 марта vgorode.ua

«Ситуация напряженная». Комаровский рассказал, как работает его клиника во время карантина © Facebook, Евгений Комаровский

Сейчас в поликлинике обслуживаются 28 тыс. пациентов, работают 160 медицинских сотрудников.

«У нас налажен полный конструктив с "Укргазбанком", в залоге у которого находится это помещение. Готовим договор аренды с банком. Мы не можем выкупить это помещение, потому что цена на торгах баснословная. Поэтому, если собственник поменяется, будем разговаривать о продлении договора аренды. Если нам откажут, переведем всех сотрудников и людей, которые обслуживаются в этой поликлинике, в ближайшие амбулатории», — сказал секретарь горсовета Игорь Терехов.