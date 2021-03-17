Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии 16 марта

В состав комиссии вошли 36 человек, в том числе парламентарии, представители органов местного самоуправления, юристы, представители сферы экономики, науки, культуры и спорта, общественные деятели. Лукашенко озвучил сроки разработки проекта новой Конституции Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить президенту Беларуси выработанные предложения по изменению Основного Закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум», — говорится в сообщении.

Главой комиссии назначен председатель Конституционного суда, заслуженный юрист Белоруссии Петр Миклашевич.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.