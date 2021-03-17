На опубликованных в Telegram-каналах фотографиях экрана телефона Рябухи видно, что она переписывается с абонентом, подписанным как Скрипка Олег Григорьевич. Он написал, что сам снимет номер, а Рябуха к нему приедет, в ответ на что она говорит: «А… Ну да… Проститутку заказал. Домой езжай к жене».
Журналисты связались с Рябухой и попросили ее прокомментировать переписку личного характера, которую она ведет в рабочее время, учитывая то, что зарплата депутатов оплачивается из бюджета, пополняемого налогами украинцев.
«Я всеми вопросами занимаюсь в рабочее время, то, что касается моей работы. Да, это касалось моей работы. Если это та информация, о которой я думаю. То, что вы там прочитали и где вы там что увидели, я не знаю», — заявила Рябуха.
Предполагаемый собеседник депутата Олег Скрипка, который работает начальником участка коммунального предприятия «Дорремстрой» Сумского горсовета, поинтересовался, почему журналисты решили, что это с ним Рябуха вела переписку. На уточняющий вопрос, он ли это был, Скрипка ответил: «Ну вы даете!» — и бросил трубку.
До избрания в Верховную Раду Рябуха работала директором детского лагеря «Дорремстроя».