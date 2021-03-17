Депутат Татьяна Рябуха прокомментировала снимки, на которых видно, как она ведет интимную переписку во время заседания Верховной Рады 16 марта. Позвонили нардепу журналисты Sumy Today

«Целовать тебя хочу»: «слуга народа» попался за интимной перепиской в Раде © Олег Семинский/Facebook

Журналисты связались с Рябухой и попросили ее прокомментировать переписку личного характера, которую она ведет в рабочее время, учитывая то, что зарплата депутатов оплачивается из бюджета, пополняемого налогами украинцев.

«Я всеми вопросами занимаюсь в рабочее время, то, что касается моей работы. Да, это касалось моей работы. Если это та информация, о которой я думаю. То, что вы там прочитали и где вы там что увидели, я не знаю», — заявила Рябуха.

Предполагаемый собеседник депутата Олег Скрипка, который работает начальником участка коммунального предприятия «Дорремстрой» Сумского горсовета, поинтересовался, почему журналисты решили, что это с ним Рябуха вела переписку. На уточняющий вопрос, он ли это был, Скрипка ответил: «Ну вы даете!» — и бросил трубку.

До избрания в Верховную Раду Рябуха работала директором детского лагеря «Дорремстроя».