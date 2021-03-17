Ситуация с национализацией предприятия «Мотор Сич» станет последним гвоздем в крышку гроба инвестклимата Украины. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Максим Максимов

«Что же до Украины, то есть все основания полагать, что эта история станет последним гвоздем в крышку гроба инвестклимата. После такого наглого ограбления связываться с Киевом не захотят даже те, кто на словах его поддерживает. Репутацию, сиречь лицо, очень легко потерять, но очень сложно вернуть», — отметил автор.

Он также отметил, что в Крым ранее прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021». Уже заявлено об инвестициях в туристическую сферу полуострова.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai статье на сайте Украина.ру.

Ситуация вокруг запорожского предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация компании «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

На днях СНБО принял решение вернуть в собственность государства завод «Мотор Сич». В ответ на это МИД КНР потребовал уважать права китайских инвесторов.