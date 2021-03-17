Диеты, предусматривающие употребление только салатов, могут нанести вред здоровью, поскольку весенняя зелень содержит много нитратов. Об этом 16 марта в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко

Врач пояснил, вреден ли салат из огурцов и помидоров © misskursovie2013/Pixabay

По ее словам, высокое содержание нитратов в весенних овощах связано с тем, что их выращивают в теплицах.

«Сейчас зелень является абсолютно выращенной в тепличных условиях. Она не будет содержать всех необходимых веществ и витаминов. Без достаточного количества солнечного света и тепла она требует применения большого количества удобрений для того, чтобы иметь возможность развиваться», — пояснила Сидоренко.

В то же время она заметила, что даже весной салаты в небольших количествах употреблять нужно.

Эксперт добавила, что концентрация нитратов в сырах и колбасах намного превышает концентрацию в весенних овощах.