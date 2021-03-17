«Если это диета и кто-то будет сидеть только на таких салатах, то это недопустимо, это может навредить. Если же это будет сочетаться с другими продуктами питания, это не повредит вам. Если вы не употребляете килограммами, у вас не будет большой нагрузки», — объяснила эксперт.
По ее словам, высокое содержание нитратов в весенних овощах связано с тем, что их выращивают в теплицах.
«Сейчас зелень является абсолютно выращенной в тепличных условиях. Она не будет содержать всех необходимых веществ и витаминов. Без достаточного количества солнечного света и тепла она требует применения большого количества удобрений для того, чтобы иметь возможность развиваться», — пояснила Сидоренко.
В то же время она заметила, что даже весной салаты в небольших количествах употреблять нужно.
Эксперт добавила, что концентрация нитратов в сырах и колбасах намного превышает концентрацию в весенних овощах.