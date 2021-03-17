За прошедшие сутки на Украине подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19, что является новым максимумом с начала пандемии. Об этом 17 марта свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны

Рост смертности от коронавируса в стране наблюдается с 10 марта. Ранее антирекордом было 285 летальных случаев за 11 декабря 2020 года.

В целом накануне зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений стало в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Нам больше достанется. Почему власти Украины не признают проблем с вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.