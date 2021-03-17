Рост смертности от коронавируса в стране наблюдается с 10 марта. Ранее антирекордом было 285 летальных случаев за 11 декабря 2020 года.
В целом накануне зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений стало в Киеве, Львовской и Одесской областях.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю число больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.
Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.