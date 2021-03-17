В селе Никольское-на-Днепре в Днепропетровской области Украины обнаружена дача олигарха Игоря Коломойского. Об этом на днях сообщил телеканал «ДніпроTV»

Первый пошел: большая охота на Коломойского Виктора Януковича. Расположена четырехэтажная дача олигарха на берегу Днепра, в 50 километрах от города. По периметру территория ограждена высоким забором.

На 10 гектарах дачного участка расположились бассейн, баня, теннисный корт, столовая, хозяйственный двор и два дебаркадера с рестораном и отелем для гостей.

Соседи рассказали, что владения бизнесмена расположены на территории бывшего государственного пансионата и детского лагеря.

При этом в земельном реестре, по данным телеканала, информация о владельце имения отсутствует. Согласно реестру судоходства, дебаркадеры принадлежат фирме «Рикона ЛТД», бенефициаром которой является Коломойский, а в реестре недвижимости указано, что этой же фирме принадлежит еще и другая недвижимость, также находящаяся в пределах поместья Коломойского.