Сценарист и кинокритик Богдан Панкрухин раскритиковал новый фильм «Нереальный КОПец» с участием украинского актера Дмитрия Ступки, на что последний ответил нецензурной бранью, но позже заявил, что это был не он. Об этом сообщили Vesti.ua 16 марта

По словам Панкрухина, он знал, что лента не окажется шедевром, но не предполагал, что все будет «настолько ужасно», чтобы два часа просмотра показались настолько невыносимыми,

«О темпоритме создатели ничего не слышали», — подытожил он общее впечатление от картины.

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«В лучших традициях Вуди Аллена, только вместо бессмысленности бытия они обсуждают свои половые органы, бомжей в машине, негров с борщом и шутят над тем, что извращенец хотел изнасиловать несовершеннолетнюю в подвале», — заявил Панкрухин.

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По словам сценариста, актер ответил на его критику нецензурной бранью в социальных сетях, повторив свои комментарии еще через несколько часов уже с другого аккаунта, а позже удалил переписку, заявив, что ничего не отвечал Панкрухину, а все это был фейк. Позже и запись со словами о фейке тоже была удалена, рассказал критик.

Больше всего, по словам Панкрухина, его огорчило, что Ступка даже в матерных словах умудрился допустить огромное количество грамматических ошибок.