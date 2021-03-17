По словам Панкрухина, он знал, что лента не окажется шедевром, но не предполагал, что все будет «настолько ужасно», чтобы два часа просмотра показались настолько невыносимыми,
«О темпоритме создатели ничего не слышали», — подытожил он общее впечатление от картины.
Досталось на орехи и актерам, в том числе Ступке, герой которого, на взгляд режиссера, просто потонул в море бессмысленной езды на машине и нескончаемых пустых монологов.
«В лучших традициях Вуди Аллена, только вместо бессмысленности бытия они обсуждают свои половые органы, бомжей в машине, негров с борщом и шутят над тем, что извращенец хотел изнасиловать несовершеннолетнюю в подвале», — заявил Панкрухин.
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По словам сценариста, актер ответил на его критику нецензурной бранью в социальных сетях, повторив свои комментарии еще через несколько часов уже с другого аккаунта, а позже удалил переписку, заявив, что ничего не отвечал Панкрухину, а все это был фейк. Позже и запись со словами о фейке тоже была удалена, рассказал критик.
Больше всего, по словам Панкрухина, его огорчило, что Ступка даже в матерных словах умудрился допустить огромное количество грамматических ошибок.