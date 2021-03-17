Пока Плутон не начнет ретроградное движение, то есть до конца апреля, ситуация с коронавирусом на Украине будет оставаться сложной. Об этом «Главреду» сообщил астролог Влад Росс 17 марта

Росс отметил, что в марте Украину будет штормить от коронавируса. Все из-за того, пояснил он, что Меркурий в это время находится в Рыбах. Ляшко объяснил, как подхватил коронавирус после прививки AstraZeneca © Facebook, Виктор Ляшко

«В прошлом году была та же история: я говорил, что, как только Плутон станет ретроградным, сразу уменьшится количество смертей и коронавирус начнет отступать, собственно, так и вышло. В этом году Плутон станет ретроградным 27 апреля, потому сложная ситуация у нас будет сохраняться вплоть до мая», — сказал астролог.

По его мнению, ходить без маски можно будет уже в июне.

За последние сутки на Украине подхватили коронавирус почти 12 тыс. человек. Зафиксирован антирекорд смертности — от осложнений скончались 289 человек.