Глава Минобороны Украины Андрей Таран планировал пригласить Японию к участию в «Крымской платформе» на встрече в Токио, которая сорвалась из-за вспышки коронавируса. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба оборонного ведомства Украины

Первые в истории двух стран двусторонние переговоры глав оборонных ведомств должны были состояться в столице Японии 17 марта.

«Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества — "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма», — сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Однако встрече Андрея Тарана и его японского коллеги Нобуо Киси помешал положительный результат теста на коронавирус у одного из сопровождающих. Позднее выяснилось, что COVID-19 подтвердился у главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что стороны также намерены обменяться мнениями о ситуации в регионе.

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Власти Украины пригласили к участию в этой инициативе ряд стран, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Канаду и США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных пункта плана Киева по возвращению Крымского полуострова под контроль Украины.

По его словам, это стратегия, утвержденная СНБО, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.