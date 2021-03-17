На Украине существенно подорожали спиртные напитки. Цены подскочили на водку, пиво и вино. Об этом 16 марта сообщила Государственная служба статистики

Украинским копам запретили проверять водителей на алкоголь и наркотики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк поднялись на 0,1%, до 93,1 грн (246 рублей) за поллитровую бутылку.

Вино также поднялось в цене. В январе этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила на Украине в среднем 66,6 грн (176 рублей), тогда как в феврале — 67,1 грн (178 рублей).

Пиво украинского производства тоже подорожало на 0,8%, в среднем бутылка пива объемом 0,5 л стоит 18 грн (48 рублей).

Как отмечал ранее глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, весной на Украине заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.