Генерал ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе, планирует стать политиком. Об этом он сказал в интервью Геннадию Друзенко на YouTube 16 марта

Кривонос заявил, что готов идти в политику в ближайшее время.

По его словам, нынешняя власть «ведет к тому», чтобы он уволился, и это развяжет ему руки. Советник Ермака объяснил, почему Кривонос уволен из СНБО © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Одна из главных задач на ближайшие годы — объединиться людям. И понять, что те, кто нас разъединяет, используют идею патриотизма в собственных целях… Мы должны объединиться, чтобы создать новую Украину с новыми правилами игры. И вырастить совсем другое поколение наших детей, наших внуков, которые уже начнут в дальнейшем развивать эту страну», — сказал Кривонос.

В 2019 году Сергей Кривонос баллотировался в президенты Украины, однако заявил о снятии своей кандидатуры в пользу президента Петра Порошенко. В марте 2019 года Порошенко назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В конце 2020 года его отправил в отставку президент Владимир Зеленский. В Офисе президента мотивировали увольнение политическими амбициями Кривоноса и его нежеланием работать в команде.