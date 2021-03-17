Пекин может не наказать Киев за решение о национализации «Мотор Сич», понимая, что оно на 100% продиктовано США, но заявление МИД КНР говорит о том, что украинские партнеры точно перешли черту. Об этом в своей статье рассказал автор издания Украина.ру Максим Максимов

В китайских СМИ, отмечает автор, предполагают, что Пекин, понимая, что решение Киева на 100% продиктовано США, не станет его наказывать.

«Тем не менее заявление на уровне МИД КНР означает, что украинские партнеры перешли черту, так что теперь точка невозврата пройдена. Разумеется, все с нетерпением ждут продолжения шоу. Все хотят видеть публичное унижение Киева», — пишет Максимов.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

«Но это крайний случай, поскольку тема там была куда более актуальная. "Мотор Сич" — это не столь болезненный вопрос для Китая, так что Пекин будет реагировать иначе. Но реагировать обязательно будет», — добавил автор.

Подробнее о том, чем грозит Киеву национализация компании «Мотор Сич», читайте в статье на сайте Украина.ру.

Ситуация вокруг запорожского предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация компании «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

На днях СНБО принял решение вернуть в собственность государства завод «Мотор Сич». В ответ на это МИД КНР потребовал уважать права китайских инвесторов.