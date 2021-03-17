«В частности, заболели 609 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4887 человек», — написал Степанов.
Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 489 023 человек, 28 986 — умерли от COVID-19.
Накануне, 15 марта, мэр Киева Виталий Кличко провел срочный брифинг из-за ситуации с COVID-19 в городе. Он призвал власти страны дать руководству регионов право ужесточать карантинные ограничения. Также мэр раскритиковал проведение в столице матча Лиги Европы, распорядился начать школьные весенние каникулы на два дня раньше срока, а также спрогнозировал, что вскоре в городских больницах для заболевших коронавирусом может не остаться мест.
Тем временем, о возможности ввести локдаун и полностью закрыть Львов заявил мэр города Андрей Садовый.