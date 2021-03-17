На Украине за минувшие сутки зафиксировали 11 833 новых случая заболевания COVID-19, умерли еще 289 пациентов. Об этом 17 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook

Ляшко объяснил, как подхватил коронавирус после прививки AstraZeneca © Facebook, Виктор Ляшко

Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 489 023 человек, 28 986 — умерли от COVID-19.

Накануне, 15 марта, мэр Киева Виталий Кличко провел срочный брифинг из-за ситуации с COVID-19 в городе. Он призвал власти страны дать руководству регионов право ужесточать карантинные ограничения. Также мэр раскритиковал проведение в столице матча Лиги Европы, распорядился начать школьные весенние каникулы на два дня раньше срока, а также спрогнозировал, что вскоре в городских больницах для заболевших коронавирусом может не остаться мест.

Тем временем, о возможности ввести локдаун и полностью закрыть Львов заявил мэр города Андрей Садовый.