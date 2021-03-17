Ранее Арестович на просьбу пользователя соцсети писать посты о заседаниях ТКГ на украинском языке нецензурно «послал» комментатора. Позже политик пояснил, что таким образом «берет» аудиторию и заставляет ее меняться под своим воздействием.
«Я считаю, то, что сделал Арестович, — это недопустимо, свинство… Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров», — заявила Кравчук.
Она добавила, что не взяла бы Арестовича на занимаемую им должность, поскольку вместо обсуждения проблем делегации в ТКГ он попадает в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.
Депутат также выразила мнение, что «слугам народа» необходимо созвать заседание и пригласить на него Арестовича.