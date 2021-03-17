Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович дискредитировал себя как спикер делегации. Она сказала об этом в эфире «Громадського» 16 марта

Арестович оригинально «извинился» перед Геращенко за сексизм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я считаю, то, что сделал Арестович, — это недопустимо, свинство… Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров», — заявила Кравчук.

Она добавила, что не взяла бы Арестовича на занимаемую им должность, поскольку вместо обсуждения проблем делегации в ТКГ он попадает в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

Депутат также выразила мнение, что «слугам народа» необходимо созвать заседание и пригласить на него Арестовича.