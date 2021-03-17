Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ответить крымчанам на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, передает 17 марта РИА Новости

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения

По его словам, киевским властям пора одуматься и начать выстраивать добрососедские взаимоотношения с Россией.

Ранее Зеленский в своем аккаунте в Twitter по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции». Зеленский также назвал крымский референдум «фейковым».

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.