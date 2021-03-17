«Вместо пустых заявлений о возвращении Крыма и якобы сожалениях об уходе пусть Зеленский ответит крымчанам на четыре вопроса. Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду? Поэтому не надо лить крокодильи слезы. Мы прекрасно знаем, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже пальчиком не погрозили, а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам», — сказал Фикс.
По его словам, киевским властям пора одуматься и начать выстраивать добрососедские взаимоотношения с Россией.
Ранее Зеленский в своем аккаунте в Twitter по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции». Зеленский также назвал крымский референдум «фейковым».
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.