Последствия водной блокады Крыма со стороны Украины уже в этом году могут быть сведены к нулю, уверен экономист Александр Дудчак. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, водной блокадой Украине удалось нанести определенный удар по сельскому хозяйству Крыма и в принципе по населению.

«Проблема решается, мы это видим, и будет решена в конце концов. Надо к этому относиться как к последствиям госпереворота на Украине и гражданской войны. Но я думаю, что в этом году уже будут последствия от этих действий Украины сведены к нулю. Так что, я думаю, ни о какой катастрофе говорить не придется», — отметил Дудчак.

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк здесь.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.