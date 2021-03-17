Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обсудил с сенатором США Робертом Портманом совместную борьбу с российским газопроводом «Северный поток – 2». Об этом 16 марта сообщила пресс-служба украинского парламента

Бортник объяснил, как мир на Украине зависит от «Северного потока – 2» © стрингер

Спикер Рады надеется, что Вашингтон продолжит санкционное давление на российский проект.

«Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. Я уверен, что мы должны объединять усилия для блокирования этого процесса», — заявил председатель парламента Украины.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.