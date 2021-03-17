Разумков поблагодарил Портмана, сопредседателя межпартийной группы поддержки Украины в Сенате, за санкции против «Северного потока – 2».
Спикер Рады надеется, что Вашингтон продолжит санкционное давление на российский проект.
«Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. Я уверен, что мы должны объединять усилия для блокирования этого процесса», — заявил председатель парламента Украины.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
Недавно уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.