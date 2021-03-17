Накануне, 16 марта, пограничный наряд в Сумской области зафиксировал залет вертолета из России на расстояние около 50 метров на территорию Украины. По информации погранслужбы Украины, после этого вертолет развернулся и улетел в обратном направлении.
«Пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — уточнило ведомство.
Ранее Вооруженные силы Украины в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов. Согласно данным разведки Донецкой Народной Республики, Украина разместила в общей сложности 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.