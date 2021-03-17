Государственная пограничная служба Украины потребовала от России объяснений за «нарушение воздушного пространства» в небе над Сумской областью. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — уточнило ведомство.

Ранее Вооруженные силы Украины в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов. Согласно данным разведки Донецкой Народной Республики, Украина разместила в общей сложности 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.