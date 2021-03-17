Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 16 марта в интервью украинскому телеканалу Hromadske отказался комментировать недавно обнародованные аудиозаписи предполагаемого разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым

СБУ против власти? «Плёнки Суркова» станут ударом по Порошенко и Кличко © CC0, Pixabay

В конце февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи обсуждаются компромиссы, на которые готов пойти бывший президент Украины Петр Порошенко.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также ограничения затронули 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование о финансировании терроризма.