«Знаете, я такой бред не комментирую. Бред на уровне маразма», — отметил Медведчук.
В конце февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи обсуждаются компромиссы, на которые готов пойти бывший президент Украины Петр Порошенко.
До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также ограничения затронули 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование о финансировании терроризма.