Он получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами о том, что следует приостановить процесс вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины.
Министр также добавил, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что препарат фирмы AstraZeneca может вызывать образование тромбов.
Ранее немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и препарат британско-шведской компании. По их данным, рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией им. При этом в компании заявляли о безопасности вакцины.
Ряд европейских стран уже остановил или временно ограничил вакцинацию препаратом AstraZeneca.