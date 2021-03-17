Литва приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом фирмы AstraZeneca. Об этом 16 марта заявил министр здравоохранения Арунас Дулкис, передает Sputnik

Захарова высмеяла украинского министра, обвинившего РФ в проблемах с AstraZeneca © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Министр также добавил, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что препарат фирмы AstraZeneca может вызывать образование тромбов.

Ранее немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и препарат британско-шведской компании. По их данным, рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией им. При этом в компании заявляли о безопасности вакцины.

Ряд европейских стран уже остановил или временно ограничил вакцинацию препаратом AstraZeneca.