Решение суда первой инстанции вступает в силу, и нефтепродуктопровод будет передан на хранение компании «Укртранснафта» с последующей передачей Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода «Самара—Западное направление». Данный участок эксплуатирует ООО «ПрикарпатЗападтранс». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.