Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала в удовлетворении жалобы компании «ПрикарпатЗападтранс» на арест части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Об этом 16 марта сообщило издание LB.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о возврате в собственность Украины участка нефтепродуктопровода «Самара—Западное направление». Данный участок эксплуатирует ООО «ПрикарпатЗападтранс». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что трубопроводом незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.