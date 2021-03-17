В Крыму украинская, а вернее американская, пропаганда, осуществляемая через украинские ресурсы, влияет только на представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

По его словам, у малого и среднего бизнеса в Крыму стало больше проблем, поскольку в России больше внимания уделяется крупным компаниям.

«Малый и средний бизнес из атмосферы свободной коррупции попал в ситуацию попытки установить закон и порядок, в результате получается бюрократическая зарегулированность», — рассказал Сергей Марков.

Крыму нельзя, другим можно? Как регионы мира меняли прописку © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

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Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.