По его словам, у малого и среднего бизнеса в Крыму стало больше проблем, поскольку в России больше внимания уделяется крупным компаниям.
«Малый и средний бизнес из атмосферы свободной коррупции попал в ситуацию попытки установить закон и порядок, в результате получается бюрократическая зарегулированность», — рассказал Сергей Марков.
В целом же влияние украинской пропаганды на полуострове минимально, так как часть проукраинского меньшинства уехала, а часть поменяла свои взгляды, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.