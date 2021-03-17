Атака президента Украины Владимира Зеленского на оппозиционные телеканалы – это попытка построить информационно закрытое, может, в чем-то тоталитарное общество при все более слабеющем государстве. И эта попытка обречена на провал. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Зеленский устранит Медведчука только неправовым путем © РИА Новости, Нина Зотина Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность так называемых «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Эксперт сомневается, что ее эффект в плане сохранения уровня поддержки нынешней власти будет значительным или хотя бы позитивным, потому что возмущение в народе по поводу закрытия телеканалов так же сильно бьет по рейтингу власти, и уж точно должен расти антирейтинг и Зеленского, и правительства, и «Слуги народа».

«Я также подозреваю, что и некоторая часть его сторонников все же очень недовольна такой политикой. Большая часть его сторонников смотрела эти телеканалы и опечалена тем, что теперь их закрыли, так что, скорее всего, тут ошибочное действие, которое будет дорого стоить в плане поддержки нынешней власти», — указал Неменский.

Политолог добавил, что в ситуации с телеканалами мы имеем дело не с холодным расчетом, а с истерикой, поскольку рейтинг падает слишком быстро, а в условиях современной Украины это очень опасно, так как открывает возможности для дестабилизации политической ситуации и попыток тех или иных оппозиционных групп по крайней мере продумать вариант смены власти, в том числе и силовой.

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