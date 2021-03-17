В российских СМИ поведение Соболева нередко называют «граничащим с неадекватностью». Похожие мнения высказали и украинские знатоки юмора, заявившие, что концерт артиста был каким-то странным, «из кусков, не сбит», а комик вел себя необычно и вызывающе.

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© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Несмотря ни на что, Товстолес сказала, что для нее Соболев «бомба среди стендаперов».

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В отличие от многих других артистов Соболеву въезд на Украину не закрыт. В качестве тем для шуток он нередко выбирает политические вопросы, но в основном они касаются внутрироссийской повестки.