В российских СМИ поведение Соболева нередко называют «граничащим с неадекватностью». Похожие мнения высказали и украинские знатоки юмора, заявившие, что концерт артиста был каким-то странным, «из кусков, не сбит», а комик вел себя необычно и вызывающе.
Несмотря ни на что, Товстолес сказала, что для нее Соболев «бомба среди стендаперов».
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В отличие от многих других артистов Соболеву въезд на Украину не закрыт. В качестве тем для шуток он нередко выбирает политические вопросы, но в основном они касаются внутрироссийской повестки.