Участница команды «Женского квартала» («филиал» украинского «95 квартала») Лера Товстолес оказалась ярой поклонницей стендапера из России и резидента Comedy Club Ильи Соболева. Сториз с его концерта со своими комментариями артистка выложила в Instagram 15 марта

В российских СМИ поведение Соболева нередко называют «граничащим с неадекватностью». Похожие мнения высказали и украинские знатоки юмора, заявившие, что концерт артиста был каким-то странным, «из кусков, не сбит», а комик вел себя необычно и вызывающе.

«Ведьмин шабаш»: Пугачева и Галкин снова оказались в центре внимания © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

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В отличие от многих других артистов Соболеву въезд на Украину не закрыт. В качестве тем для шуток он нередко выбирает политические вопросы, но в основном они касаются внутрироссийской повестки.