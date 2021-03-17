По его словам, Украина в Крыму ведет активную работу в социальных сетях, используя недовольство людей бытовыми проблемами и привязывая это к «нелегитимности» результатов референдума 2014 года.
«С нашей стороны стоит тоже, наверное, запускать в Крыму СМИ, которые не только рапортуют о том, что все хорошо и нет проблем, но и рассказывают объективно о проблемах. Потому что украинская пропаганда этим пользуется и часто как раз играет на том, что какие-то темы просто недоступны в российских СМИ», — отметил Степанов.
По его словам, в результате этого крымчане через VPN заходят на украинские ресурсы и распространяют ссылки по соцсетям.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.