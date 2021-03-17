В 2014 году экс-премьер Украины Арсений Яценюк жаловался Джо Байдену, что олигарх Фирташ не дает ему стать президентом, и американцы начали уголовное преследование Фирташа, затребовав у австрийских властей его выдачи.
Поэтому они и хотели вытащить Фирташа в США, чтобы он дал показания против Российской Федерации, и это дало бы основания для введения санкций, пояснил эксперт.
«Так как такие показания использовались бы и для борьбы между демократами и республиканцами, то они и сегодня актуальны», — отметил Царев.
Пока Дональд Трамп был у власти в США, эта тема заглохла, но не исключено, что сейчас будет второй раунд давления на Австрию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.