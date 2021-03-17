Отвечая на вопрос, готов ли Зеленский пойти на физическое устранение оппонентов, эксперт сказал, что такие вещи редко срабатывают, потому что для этого нужно взаимодействие множества людей, и каждый из этих людей прекрасно понимает, что творит преступление.
«Единственный способ избежать ответственности за это преступление — либо уничтожить всех подельников, либо выдать первым. Поэтому политические покушения случаются довольно редко и еще реже остаются безнаказанными», — указал Вассерман.
Говоря об отличии Зеленского от его предшественника Петра Порошенко, собеседник издания добавил, что как личности они, несомненно, очень различаются, а как политические деятели вынуждены действовать одинаково.
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