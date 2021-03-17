Президент Украины Владимир Зеленский может досидеть благодаря американской поддержке, а дальше его выкинут как отработанный материал. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман рассказал, потребуют ли США выдачи Коломойского © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Единственный способ избежать ответственности за это преступление — либо уничтожить всех подельников, либо выдать первым. Поэтому политические покушения случаются довольно редко и еще реже остаются безнаказанными», — указал Вассерман.

Говоря об отличии Зеленского от его предшественника Петра Порошенко, собеседник издания добавил, что как личности они, несомненно, очень различаются, а как политические деятели вынуждены действовать одинаково.

Полностью интервью можно прочитать здесь.