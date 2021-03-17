Владимиру Зеленскому не удастся стать более правым политиком, чем экс-президент Украины Петр Порошенко, которому принадлежит лозунг «Армия, мова, вира». Об этом в программе Politeka Online рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

За американскую коррупцию на Украине заплатит Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чем больше Зеленский будет смещаться вправо, тем еще больше вправо будет смещаться Петр Порошенко. Уже сегодня «Евросолидарность» — это «Свобода» образца 2012 года по идеологическим конструкциям.

«Если Зеленский будет превращаться в "Свободу", Порошенко будет превращаться в "Правый сектор"… Зеленский может пойти на второй срок, если останется самим собой, но остаться самим собой ему не позволяют наши западные партнеры и финансово-политические круги», — считает Руслан Бортник.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что политсила намерена призвать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.