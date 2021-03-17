По его словам, санкции в отношении телеканалов, борьба с ОПЗЖ, смещают Зеленского вправо, но то, что он «приобретает справа, отпадает слева».
Чем больше Зеленский будет смещаться вправо, тем еще больше вправо будет смещаться Петр Порошенко. Уже сегодня «Евросолидарность» — это «Свобода» образца 2012 года по идеологическим конструкциям.
«Если Зеленский будет превращаться в "Свободу", Порошенко будет превращаться в "Правый сектор"… Зеленский может пойти на второй срок, если останется самим собой, но остаться самим собой ему не позволяют наши западные партнеры и финансово-политические круги», — считает Руслан Бортник.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что политсила намерена призвать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.