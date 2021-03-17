Президента Украины Владимира Зеленского ждет позорное политическое будущее, несмотря на то что он вроде пришел на таком гребне поддержки общества. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: Украинская оппозиция тиха и беспомощна © РИА Новости, Нина Зотина

«Человеческое будущее — ну, он обеспеченный человек, думаю, что на политической пенсии он будет жить сытно, дети будут расти и учиться в престижных западных заведениях, все у него будет как у позитивного современного миллионера. Ну а политическое будущее позорное. Думаю, он еще наломает дров антизаконных на Украине. Сейчас он с этого пути даже не пытается сворачивать, будут дальнейшие шаги, будут СМИ терроризироваться, ОПЗЖ запрещаться и так далее», — прогнозирует Рудяков.

Политолог считает, что Зеленский не досидит до конца положенного срока, вероятно, повторив судьбу первого президента Леонида Кравчука, который назначил досрочные выборы, будучи уверенным в своей победе, но потерпел поражение.

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