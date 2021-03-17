Водопроводные сети Крыма и Севастополя были проложены еще в советские времена и требуют капитального ремонта. Об этом главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Красовский объяснил, почему Украина имеет право перекрывать воду в Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что вопрос с водообеспечением Севастополя был решен благодаря строительству сооружений, которые позволяют городу использовать воду из реки Бельбек.

В Крыму же, по словам Степанова, ничего подобного нет. Там, судя по заявлению руководителя крымского правительства Сергея Аксенова, ставка делается на опреснительные установки.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.