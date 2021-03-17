«Одна из главных проблем, почему происходят большие потери воды — потому что все сети остались еще с советских времен: они старые и гнилые. В интернете были цифры о том, что чуть ли не половина воды, прежде чем доходит до потребителя, уходит в землю. И, соответственно, помимо опреснительных установок нужны будут крупные работы по модернизации сетей. Это касается и Крыма, и Севастополя», — заявил журналист.
При этом он отметил, что вопрос с водообеспечением Севастополя был решен благодаря строительству сооружений, которые позволяют городу использовать воду из реки Бельбек.
В Крыму же, по словам Степанова, ничего подобного нет. Там, судя по заявлению руководителя крымского правительства Сергея Аксенова, ставка делается на опреснительные установки.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.