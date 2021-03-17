Запад всегда поступает в духе бизнес-войн, удар всегда, обязательно и непременно наносится не там, где его ждут. Об этом рассказал донецкий журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины © Facebook, Олег Измайлов

«Минск прошлого года и навальнята в России в нынешнем — это проверка. Ее организаторы удостоверились, что одной молодежью протест не закрепить, свержения действующей власти не добиться. Кстати, так и на Украине было — пока не подключили селян и городской охлос половины Украины, привозя их в Киев, ничего не выходило путного. Поэтому и в Донбассе, и в Белоруссии, и по всей остальной России будут стараться ударить экономикой, чтобы поднять на протест «взрослую» публику», — прогнозирует Измайлов.

По его мнению, нельзя также исключать какую-нибудь чудовищную провокацию на границе с Крымом или Казахстаном, а также новое обострение на Кавказе, чтобы вовлечь в конфликт международные силы ООН.

Это главная тактическая цель, в то время как главная стратегическая — понятно, разрушение России, заключил собеседник издания.

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