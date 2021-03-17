Эксперт отметил, что в Донбассе уже усилились обстрелы, может вернуться работа диверсионных групп, но основной удар по России Запад попытается нанести в плане подготовки новых массовых акций протеста, как это было в Белоруссии и в самой РФ.
«Минск прошлого года и навальнята в России в нынешнем — это проверка. Ее организаторы удостоверились, что одной молодежью протест не закрепить, свержения действующей власти не добиться. Кстати, так и на Украине было — пока не подключили селян и городской охлос половины Украины, привозя их в Киев, ничего не выходило путного. Поэтому и в Донбассе, и в Белоруссии, и по всей остальной России будут стараться ударить экономикой, чтобы поднять на протест «взрослую» публику», — прогнозирует Измайлов.
По его мнению, нельзя также исключать какую-нибудь чудовищную провокацию на границе с Крымом или Казахстаном, а также новое обострение на Кавказе, чтобы вовлечь в конфликт международные силы ООН.
Это главная тактическая цель, в то время как главная стратегическая — понятно, разрушение России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.