Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, почему России трудно осуществлять информационное вещание в европейские соседние страны. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Кочетков озвучил лучший ответ РФ на украинскую пропаганду © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Также Россия, по словам эксперта, не может развивать свои информационные инструменты на Украине и даже в Белоруссии, где в эфире вещает «Еврорадио», а радио Sputnik такой возможности не имеет.

«Если поставить себе цель и добиваться этого, то, наверное, мы как-то сможем это нарастить и, соответственно, влиять на граждан этих государств. Мы ведь уже влияем, судя по тому, как Латвия нервно реагирует на наличие российских каналов в спутниковых пакетах», — заявил Безпалько.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.