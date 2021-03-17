По его словам, России сложно доносить свою повестку до, например, граждан Латвии, так как там существует административная ответственность для тех, кто через спутниковую антенну смотрит российские телевизионные каналы. При этом подобное решение, по данным Безпалько, привело к тому, что многие латвийцы вовсе отказались от платного спутникового телевидения, так как через российские каналы потребляли преимущественно развлекательный контент.
Также Россия, по словам эксперта, не может развивать свои информационные инструменты на Украине и даже в Белоруссии, где в эфире вещает «Еврорадио», а радио Sputnik такой возможности не имеет.
«Если поставить себе цель и добиваться этого, то, наверное, мы как-то сможем это нарастить и, соответственно, влиять на граждан этих государств. Мы ведь уже влияем, судя по тому, как Латвия нервно реагирует на наличие российских каналов в спутниковых пакетах», — заявил Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.