Жители Крыма периодически жалуются на бюрократию, ссылаясь на то, что при Украине ряд бытовых вопросов решался проще. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинская бюрократия довела до безумия спасенного в Крыму херсонца © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В то же время эксперт сослался на мнение жителей материковой части России, которые утверждают, что «в электросетях навели, наконец, порядок».

«Возможно, просто на Украине был определенный беспорядок, пусть и несколько упрощенный для граждан, а когда Россия туда пришла, то, соответственно, там все стали приводить к тому уровню порядка, который навели в России», — отметил Безпалько.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.