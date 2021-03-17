По его словам, крымчане жалуются на то, что вопрос подключения домов к электросетям или газовым сетям при украинском руководстве решался буквально за один день, в то время как теперь для этого требуется длительное прохождение определенной процедуры.
В то же время эксперт сослался на мнение жителей материковой части России, которые утверждают, что «в электросетях навели, наконец, порядок».
«Возможно, просто на Украине был определенный беспорядок, пусть и несколько упрощенный для граждан, а когда Россия туда пришла, то, соответственно, там все стали приводить к тому уровню порядка, который навели в России», — отметил Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.