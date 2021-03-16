Россия рассматривает новую редакцию британской оборонной и внешней стратегии как ужесточение курса Лондона в отношении Москвы, будет выстраивать своё поведение с тех же позиций, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Его слова приводит Интерфакс 16 марта

«Этот документ представляет собой шаг к ужесточению внешнеполитической линии Великобритании», — цитирует агентство заявление российского дипломата журналистам в Лондоне.

Келин сказал, что в опубликованной в 2015 году стратегии национальной безопасности Британии в отношении России использовались формулировки, называющие поведение РФ «агрессивным», но в тоже время говорилось и «о необходимости сотрудничества, необходимости взаимодействовать по глобальным вопросам» в полном соответствии со стратегией НАТО.

«Беглое прочтение этого (нового — ред.) документа показывает, что там где-то порядка 13 упоминаний России в различных сочетаниях, формулировках, но везде она привязана к слову угроза, о диалоге там не говорится», — продолжил Келин.

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua

При этом Келин отметил, что в утечках в СМИ говорилось, что Россия будет названа в новой стратегии враждебным государством, однако этого не произошло.

«Я так понимаю, формулировки были подкорректированы. Но так или иначе мы будем выстраивать нашу линию отношений с Британией в полном соответствии с тем как она будет вести себя в отношении нас», — подчеркнул Келин.

В обнародованном 16 марта обзоре британской внешнеполитической стратегии сказано, что Великобритания будет предпринимать контрмеры «от всего спектра угроз со стороны России», которая названа «наиболее актуальной угрозой в регионе НАТО».