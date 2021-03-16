Девятнадцатого февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"… согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Украины Виктору Медведчуку», — говорится в сообщении.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.