Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорил в Верховном суде Украины (ВС) санкции, введенные против него указом президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба ВС 16 марта на своей странице в Facebook

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"… согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Украины Виктору Медведчуку», — говорится в сообщении.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.