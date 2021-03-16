Сотрудники Службы безопасности Украины 16 марта обыскали Верховную Раду, Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на предмет признаков преступления в ходе разработки «Харьковских соглашений», сообщила пресс-служба СБУ

«Харьковские соглашения» были подписаны и ратифицированы в 2010 году, они продлевали срок нахождения Черноморского флота в украинском на тот момент Крыму в обмен на скидку на газ в размере $100 за тысячу кубометров и еще ряд выгодных Украине экономических моментов.

Обыски совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) проводились в Верховной Раде и комитетах, Главном научно-экспертном управлении парламента, СНБО, МИДе и Кабмине.

«Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма», — заявили в СБУ.

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что депутаты Верховной Рады VI созыва, голосовавшие за ратификацию соглашения, не будут за это наказаны.