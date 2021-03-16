«Харьковские соглашения» были подписаны и ратифицированы в 2010 году, они продлевали срок нахождения Черноморского флота в украинском на тот момент Крыму в обмен на скидку на газ в размере $100 за тысячу кубометров и еще ряд выгодных Украине экономических моментов.
Обыски совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) проводились в Верховной Раде и комитетах, Главном научно-экспертном управлении парламента, СНБО, МИДе и Кабмине.
«Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма», — заявили в СБУ.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что депутаты Верховной Рады VI созыва, голосовавшие за ратификацию соглашения, не будут за это наказаны.